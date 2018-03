Roma, Il Messaggero propone le parole di DiFra: "Bravo Schick"

Il Messaggero in edicola riserva spazio nelle proprie pagine sportive anche alla Roma, riportando alcune parole del tecnico Eusebio Di Francesco, presente ieri pomeriggio a un evento al'Università di Tor Vergata. "Bravo Schick, mi sei piaciuto", il titolo che propone il giornale pronunciate dall'allenatore giallorosso. Il mister ex Sassuolo ha applaudito l'attaccante ex Sampdoria, per alcune dichiarazioni rilasciate dal ritiro della Nazionale ceca. "Si sta calando nella realtà romana, giocare qui non è facile", ha aggiunto Di Francesco.