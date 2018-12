Roma, oggi sfida al Cagliari. Il Romanista: "Gioca col cuore"

© foto di il romanista 03

Il quotidiano Il Romanista fa il punto sulla Roma di mister Di Francesco, in campo contro il Cagliari alle 18. "Gioca col cuore", è il titolo del giornale che esorta i calciatori giallorossi a giocare come fatto domenica scorsa contro l'Inter. 2-2 il risultato finale in quella occasione, ora il quotidiano spera che la formazione capitolina possa tornare a Trigoria con i tre punti in tasca.