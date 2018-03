Roma, stavolta in Calabria tocca al Faraone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma confida che oggi ci sia un prosieguo dell’esposizione con un prezzo pregiato in vetrina: Stephan El Shaarawy, al secolo calcistico detto “Il Faraone”. Dopo la panchina rimediata nella scorsa stagione allo Scida, infatti, l’attaccante oggi partirà titolare per provare ad allungare il “magic moment” dei giallorossi, scrive La Gazzetta dello Sport. Il bottino stagionale – fermo a quota 7 reti – non è disprezzabile ma neppure folgorante, anche se adesso sembra aver ritrovato la fiducia di Di Francesco.