Sampdoria, abbondanza dietro le punte: Saponara recuperato

Abbondanza sulla trequarti per Marco Giampaolo. Come si legge sulle colonne del Secolo XIX Riccardo Saponara ha smaltito l'infortunio ed è a completa disposizione del tecnico blucerchiato. Dietro le punte quindi sarà corsa a tre, con l'ex Fiorentina pronto a giocarsi una maglia con Caprari e Ramirez. C'è un po' di preoccupazione per le condizioni di Bereszynski, che ha subito un trauma cranico nella sfida fra Polonia e Portogallo: la Samp attende l'esito degli esami medici dai polacchi.