Sampdoria, l'ex Mihajlovic: "Per l'Europa sarà durissima"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Samp favorita nel derby, però per l'Europa la vedo durissima", così l'ex allenatore della Sampdoria Sinisa Mihajlovic intervistato dal Secolo XIX. "Il derby è una gara particolare che vale più dei tre punti per i tifosi. Solo a Roma si parla più di derby che a Genova. Il Genoa gioca in casa ed avrà il vantaggio del pubblico, però la Sud non è che sta a guardare. Dal punto di vista tecnico credo che la Samp abbia qualcosa in più. Europa? Sarà durissima. Vedo squadre più attrezzate: Juve, Napoli, la due milanesi, le due romane e dietro bagarre per il settimo posto".