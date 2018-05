Sarri-Chelsea, Gazzetta: "Hazard sponsor inatteso grazie a Mertens"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri si avvicina al il Chelsea e la Gazzetta dello Sport quest'oggi svela diversi retroscena. I blues per lui sono un sogno del quale ha parlato a lungo con Chalobah, centrocampista in prestito al Napoli nel suo primo anno; il tecnico ha allenato il suo inglese, già buono dai tempi in cui ancora lavorava in banca ed al Chelsea ha trovato uno sponsor inaspettato che lo attende: si tratta di Eden Hazard, che sul nome di Sarri ha avuto più di un confronto con il connazionale ed amico Dries Mertens, dal quale - si legge - ha ricevuto referenze a dir poco straordinarie.