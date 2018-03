Schiattarella a Il Mattino: "Ti ho fermato la Juve. Napoli, ora lo Scudetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle pagine de Il Mattino troviamo le parole di Pasquale Schiattarella, centrocampista della SPAL che sabato ha fermato la Juventus: "In ogni partita ci impegniamo sempre al massimo che sia contro la Juve, il Napoli o il Crotone", racconta il giocatore napoletano di nascita. Prima di parlare dell'impresa contro i bianconeri: "Noi abbiamo fatto una grande partita e loro hanno giocato con i titolari. Sono sfide che si preparano da sole". Chiusura con Napoli-Crotone, sfida importante per Mertens e compagni ma pure per la SPAL: "Gli azzurri potrebbero regalarmi lo scudetto e la salvezza".