Sconcerti: "Ventura ha sopravvalutato l'Italia, come Allegri a Cardiff"

"Ci siamo sopravvalutati, bravi solo quando giochiamo fra noi", è il titolo dell'editoriale di Mario Sconcerti per il Corriere della Sera che sottolinea lo schema più che offensivo schierato da Ventura, chiaramente insopportabile tatticamente contro un avversario come la Spagna ma su cui alla vigilia erano tutti d'accordo. L'errore di Ventura è stato quello di sopravvalutare l'Italia, come a quello fatto da Allegri a Cardiff - si legge - contro lo stesso fuoriclasse, Isco, che si ritrova di nuovo ad affrontare solo due centrocampisti avversari. Si sono persi i giovani, ma manca anche la vecchia guardia abituale.