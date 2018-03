Serena a Il Mattino: "Benevento, bisognava fare di più sul mercato"

Aldo Serena commenta la situazione del Benevento. L'ex attaccante di Inter, Milan, Juventus e Nazionale, attraverso l'edizione sannita del quotidiano Il Mattino, ha parlato della formazione di Roberto De Zerbi: "Futuro già segnato? Finché la matematica non ti condanna devi lavorare per salvarti, la situazione è difficilissima con pochissime speranze, ma crederci non costa nulla. Falsa partenza riconducibile a un mercato non all’altezza della Serie A? Anche la scarsa attitudine e la mancanza di esperienza in Serie A hanno contribuito. Per una realtà appena affacciatasi al grande calcio bisognava fare di più: alcuni calciatori non hanno mai giocato in A, la B è totalmente diversa come impostazione e qualità di gioco", le sue parole.