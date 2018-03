Sport su Ronaldo: "Il fisco rifiuta di patteggiare". Presto il processo

© foto di J.M.Colomo

Sport di questa mattina apre in prima pagina con i problemi di Cristiano Ronaldo con il fisco titolando: "Acorralado". Il termine viene tradotto come 'recintato' ed è utilizzato a causa della volontà del Ministero delle Finanze spagnolo di adire per vie legali nei confronti del giocatore dopo il fallimento del patteggiamento richiesto da CR7. Il portoghese potrebbe rischiare una multa da più di 25 milioni di euro per presunta frode fiscale e in ogni caso a breve verrà giudicato dal tribunale proprio a causa del fallito accordo con il fisco.