© foto di Marco Frattino

"Niente scherzi". Così titola Il Romanista in merito alla gara di questi pomeriggio che attende i giallorossi di Di Francesco, in campo alle 18.55 contro il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca. La qualificazione è già certa così come il secondo posto nel girone, ma la formazione capitolina non può permettersi un altro scivolone. La Roma, in questa trasferta, deve trovare autostima e serenità.