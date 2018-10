Suso parla al QS e accende il derby: "Io mai all'Inter"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista a Suso, atteso protagonista del prossimo derby di Milano: "Io mai all'Inter". L'attaccante rossonero aggiunge: "Ho detto no ai nerazzurri per due anni di fila e in Italia non giocherei per un'altra squadra che non sia il Milan".