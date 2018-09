© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato questa mattina al Quotidiano Sportivo proprio della Vecchia Signora: "Juve, puoi riprenderti l'Europa ma devi sistemare Ronaldo. Allegri deve capire quale abito fare indossare al portoghese e al resto della squadra. In ogni caso la Juventus vincerebbe ancora il campionato anche senza CR7. Sono già davanti senza aver ancora trovato la quadra. Ronaldo è un fuoriclasse unico, ma il Real giocava le partite in modo diverso: non è facile per lui riadattarsi".