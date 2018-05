Tardelli su La Stampa: "Il caso De Vrij e la cultura del sospetto"

© foto di Federico De Luca

"Il caso De Vrij e la cultura del sospetto a tutti i costi". Solito appuntamento con la rubrica di Marco Tardelli sulle pagine de La Stampa. Oggi l'ex centrocampista torna sulla vicenda che ha visto protagoniste Lazio e Inter: "Cari voi che criticate Simone Inzaghi per avere mandato in campo De Vrij nel match contro l’Inter, determinante per raggiungere la Champions. Avreste voluto voi che egli lasciasse a metà il lavoro svolto in questi tre anni? Io dico di no".