Torino-Milan 1-1, La Stampa: "Il punto non serve a nessuno"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Toro e Milan fanno troppo poco. E il punto non serve a nessuno" titola La Stampa oggi in edicola: "Granata storditi dall'inizio e poi imprecisi, la squadra di Gattuso è meglio organizzata ma davanti non punge. E i rispettivi obiettivi sfumano". Evidenziate le parole di Baselli e Gattuso: "Crediamo ancora nell'Europa, abbiamo trovato una buona quadratura. Peccato il rigore sbagliato" ha dichiarato il centrocampista, mentre il tecnico rossonero a fine gara: "Bisogna correggere gli errori che facciamo: non è la prima volta che una parita ci sfugge di mano".