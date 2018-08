Torino-Roma: Belotti-Dzeko, la sfida del gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I numeri dicono che sarebbero in calo, che la scorsa stagione per entrambi è stata meno brillante di quella precedente. Ma poi vagli a credere ai numeri, nel senso che non sempre poi si può rappresentare la realtà con la fredda aritmetica. Anzi. Perché poi Belotti nella scorsa stagione è stato martoriato dagli infortuni mentre Dzeko ha segnato qualche gol in meno, è vero, ma ha anche fatto segnare, riporta La Gazzetta dello Sport. E forse la verità è che due stagioni fa, quella del boom, Dzeko e Belotti erano andati via come il vento. Non li fermava nessuno, non sbagliavano niente. Ecco, oggi a Torino si riparte da qui, dalla sfida tra due bomber tanto diversi tra di loro quanto decisivi.