Tuttojuve.com: "Allegri e le indicazioni per sabato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sabato inizia il campionato, con la Juventus che scenderà in campo alle 18 al Bentegodi contro il ChievoVerona. Il portale Tuttojuve.com titola in apertura: "Allegri e le indicazioni per sabato". Max Allegri dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 che può adattarsi rapidamente in un 4-4-2. In porta Szczesny poi Bonucci e Chiellini, esterni Alex Sandro e Cuadrado in vantaggio su Cancelo. A centrocampo i dubbi maggiori dove Emre Can e Sami Khedira si contendono una maglia al fianco di Miralem Pjanic. Tanta abbondanza in avanti ed è possibile che giochino Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa tutti alle spalle ovviamente di Ronaldo.