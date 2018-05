Tuttonapoli: "Chiesta ripetizione Inter-Juve ed esposto per frode sportiva"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il portale Tuttonapoli.net riserva il primo piano questa mattina a una class-action che potrebbero lanciare gli avvocati Angelo e Sergio Pisani. "Richiesta alla Figc per ripetere Juve-Inter ed esposto per frode sportiva", il titolo del quotidiano online che scrive inoltre: "Il modello da seguire è quello della class-action, per questo hanno avviato una raccolta firme sulla piattaforma change.com che stanno diffondendo attraverso i social network. In meno di una giornata sono state già oltre un migliaio le adesioni raccolte. 'L' arbitraggio offende i valori dello sport. Presenteremo un esposto a firma di migliaia di tifosi non solo del Napoli per chiedere alla Federazione Giuoco Calcio, come già fatto in casi meno eclatanti dalla Fifa di decretare l’annullamento e la ripetizione della partita di Milano falsata da decisioni arbitrali ingiustificabili', scrivono gli avvocati riferendosi alla ripetizione di Sudafrica-Senegal, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018.