Valencia ko contro la Juventus, la stampa locale: "Giusto castigo"

Stampa di Valencia a dir poco severa con la squadra locale, sconfitta ieri dalla Juventus per 2-0 al termine di un match segnato anche dal rosso a Cristiano Ronaldo. Superdeporte nelle sue pagine interne parla di giusto castigo per la squadra, ma ingiusto e deludente per i tifosi e per il Mestalla. Las Provincias invece apre con il titolo “Delusione Champions”. Di seguito tutte le immagini relative alla stampa spagnola raccolte dall’inviato di TMW.