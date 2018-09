Venezia, Garofalo al Corriere del Veneto: "Serve cattiveria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Venezia vuole uscire dalla crisi. Garofalo: 'Ci serve più cattiveria'". Titola così il Corriere del Veneto, nella sua edizione veneziana, in merito alla squadra di mister Vecchi. Il 33enne terzino, attraverso le colonne del quotidiano, ha detto: "Abbiamo iniziato la stagione col freno a mano tirato dopo la vittoria con lo Spezia. Purtroppo ci sono queste tre sconfitte da metabolizzare che fanno male e che ci fanno pensare. Ma dobbiamo lavorare sodo, rimboccarci le maniche per dare qualcosa in più, ognuno per quanto gli compete e per cominciare a muovere la classifica".