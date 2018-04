Verso Juve-Napoli, La Stampa titola: “Finale scudetto”

È la partita della verità, la resa dei conti fra regine: Juventus 85, Napoli 81, il vuoto dietro e un sogno all’orizzonte. Per i bianconeri sarebbe il settimo scudetto di fila, ultimo atto di un dominio incontrastato, per gli azzurri un remake storico dopo ventott’anni, riporta La Stampa. Le due squadre hanno un ritmo straordinario, giusta carica e motivazioni alle stelle, condividono l’ansia al di là delle acrobazie diplomatiche anche se modulano diversamente l’emozione: duemila tifosi a Capodichino per salutare il Napoli in partenza, pochi intimi a Vinovo per applaudire la Juve.