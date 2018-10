Vitor Hugo al Corriere Fiorentino: "Il mio Davide"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina con le parole di Vitor Hugo: "Il mio Davide". Il difensore brasiliano, che ha preso il posto del capitano viola scomparso lo scorso 4 marzo, ha dichiarato: "Il saluto al capitano? Mi è venuto spontaneo. Le altre squadre giocano per qualcosa, noi giochiamo per lui. E vogliamo l'Europa".