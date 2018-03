Zaccheroni al Corriere di Bologna: "I giocatori devono avere fame"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista ad Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossoblu, ora ct degli Emirati Arabi: "Bologna, impara a diventare grande". L'allenatore ha poi proseguito: "Le prossime gare contano per tutti. I giocatori devono avere fame e applicazione sempre, altrimenti con me stanno in panchina. Ma pure con Donadoni, perché non si è mai visto un allenatore contento se perde. Anche la società deve sapere come mantenere alta la tensione della squadra".