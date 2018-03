Amichevoli, i risultati: la Norvegia travolge l'Australia, Turchia di misura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Norvegia travolge l'Australia in amichevole. Scatenato l'attaccante dei Los Angeles Galaxy Ola Kamara, autore di una tripletta tra il 36', il 57' e il 91'. Di Irvine al 19' (AUS) e Reginiussen al 48' (NOR) le altre due reti dell'incontro, terminato 4-1 a favore degli scandinavi.

Un gol di Topal al 52' stende invece l'Irlanda nell'amichevole giocata in Turchia. Solo panchina per l'attaccante della Roma Cengiz Under, mentre il milanista Hakan Calhanoglu è partito titolare per poi essere sostituito all'80'.