Amichevoli internazionali, poker Giappone e Corea. Male la Cina di Lippi

© foto di Andrea Piras

Deludente pareggio per la Cina in amichevole contro la Palestina. Ad Haikou termina 1-1 con Fen Xiaoting a portare in vantaggio la squadra di Marcello Lippi e Yashir Pinto a pareggiare per i palestinesi. Nelle altre amichevoli di preparazione alla Coppa d'Asia spiccano i successi per 4-0 del Giappone, in casa contro il Kyrgyzstan e della Corea del Sud sul campo dell'Uzbekistan.