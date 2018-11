Argentina, Dybala: "Scaloni mi ha dato molta libertà, aiuto la squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala commenta così il successo della sua Argentina contro il Messico: "Credo di non dover essere egoista ma di dover pensare al bene della squadra. Ovviamente fare gol è un valore aggiunto, ma ho cercato di aiutare la squadra nel ruolo in cui ho giocato. L'allenatore mi ha dato molta libertà, giocando con due punte ho cercato di aiutare centrocampo e attacco. Nel primo tempo ha funzionato perché abbiamo avuto più possesso palla, nella ripresa il Messico ha cambiato sistema di gioco ed abbiamo dovuto difendere di più. Non sapevamo come pressarli perché giocavano molto bene".