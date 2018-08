Argentina, Messi e un futuro incerto: nei prossimi giorni incontra Scaloni

© foto di Federico De Luca

Leo Messi e un futuro incerto, almeno in Nazionale. Secondo Radio Continental, l'attaccante del Barcellona non avrebbe infatti ancora deciso se continuare o dire addio all'Albiceleste dopo il Mondiale in Russia. Proprio per questo motivo, nei prossimi giorni, il ct ad interim Lionel Scaloni lo incontrerà per fare chiarezza e provare a convincerlo che l'Argentina ha ancora bisogno di lui.