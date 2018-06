Australia, Federazione disposta ad aiutare club per ingaggiare Iniesta

Spunta una nuova possibile destinazione per Andrés Iniesta. Il centrocampista manchego, dopo aver dato l'addio al Barcellona, sembrava a un passo dal trasferimento in Cina. Dopo il clamoroso dietrofront dei giorni scorsi si aprono nuove prospettive per il fuoriclasse. L'ultima in ordine cronologico arriva dall'Australia. A prendere in mano la situazione sarebbe proprio la Federcalcio del Paese, pronto ad aiutare l'eventuale club disposto a prendere Iniesta mettendo a disposizione circa 2 milioni di euro. Già nel 2016 con un processo simile, Tim Cahill tornò in patria. La volontà è quella di far crescere il movimento calcistico australiano, fin qui piuttosto modesto e che fatica a trovare un cambio generazionale dopo l'epoca di Kewell e Viduka.