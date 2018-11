Beckham vuole Falcao a Miami. Contatti per il bomber del Monaco

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo il The Sun l'Inter Miami Fc, franchigia statunitense di David Beckham, ha messo nel mirino Radamel Falcao per il prossimo anno. L'ex calciatore inglese si sta muovendo da tempo per regalare nomi di spicco alla squadra e il colombiano del Monaco, per il tabloid, potrebbe diventare il primo colpo da 90 dell'ex Spice Boy.