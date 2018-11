Beijing Guoan, l'ex Barça Soriano verso l'addio: idea Arabia Saudita

Jonatan Soriano (33) potrebbe lasciare presto la Cina, senza però tornare a giocare in Europa. L'attaccante spagnolo ex Barcellona, ora in forza al Beijing Guoan, interessa all'Al-Hilal. Lo scrive Mundo Deportivo, che sottolinea come l'ex Espanyol e Albacete abbia il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. Il futuro di Soriano potrebbe, dunque, essere in Arabia Saudita.