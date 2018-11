Bolt non molla: "Spero in un'altra opportunità per diventare calciatore"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nonostante l'accordo con i Central Coast Mariners non sia arrivato, l'ex velocista Usain Bolt non ha ancora abbandonato il sogno di diventare un calciatore professionista. “Penso che qualcuno stia ancora contattando il mio agente per offrirmi qualche opportunità. Io continuo a sognare di diventare un calciatore e non mi fermo. - spiega il giamaicano all'Herald Sun - È triste che non abbia funzionato, ma ci siamo lasciati in buoni rapporti e questa e' una buona cosa. Ho avuto una grande esperienza con loro, i ragazzi sono stati fantastici anche se non sono riuscito a risolvere le cose con il contratto. Spero di avere un'altra possibilità con un'altra squadra".