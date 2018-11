CAF Champions League, finale tutta nordafricana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà Al Ahly-Esperance Tunisi la finale di CAF Champions League, il massimo torneo per club africano. Gli egiziani dell'Al Ahly sono la squadra più titolata d'Africa avendo vinto il torneo per 8 volte. Hanno eliminato gli algerini del Sétif e si ripresenta no all'atto conclusivo del torneo un anno dopo. Allora fu beffato dai marocchini del Wydad Casablanca. I tunisini dell'Esperance, due volte campioni, hanno avuto la meglio degli angolani del 1° de Agosto.