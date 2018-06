Campionati nel Mondo: MLS, Ibra batte Schweini. Giovinco ultimo

Di seguito i risultati del weekend in MLS. Spicca il successo dei Galaxy a Chicago in una sfida fra campioni come Bastian Schweinsteiger e Zlatan Ibrahimovic. Decide proprio lo svedese, al terzo gol in campionato. Stupisce, invece, vedere i campioni in carica di Toronto in ultima posizione.

Philadelphia-Orlando 0-2

Vancouver Whitecaps-Los Angeles FC 0-2

New York RB- Montreal Impact 3-1

Colorado Rapids-Toronto 2-0

Chicago Fire-LA Galaxy 0-1

DC United-Columbus Crew 1-0

New England-Dallas 0-1

SJ Earthquakes-Houston Dynamo 2-2

Portland Timbers-Minnesota United 3-2

Sporting KC-Seattle Sounders 2-2

Atlanta United-New York City 2-2

Eastern Conference

New York City 17

Atlanta United 13

New England 10

Columbus 10

Orlando 10

New York RB 9

Montreal Impact 6

Philadelphia 5

DC United 5

Chicago Fire 4

Toronto 3

Western Conference

Sporting KC 14

LA Galaxy 10

Whitecaps 10

Los Angeles FC 9

Dallas 9

Colorado Rapids 8

Real Salt Lake 7

Minnesota United 6

Houston Dynamo 5

SJ Earthquakes 5

Portland Timbers 5

Seattle Sounders 1