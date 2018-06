Campionati nel Mondo: MLS, Toronto sprofonda. Canadesi ultimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito i risultati del weekend in MLS. Sorprende la caduta dei campioni in carica di Toronto, ora ultimi in classifica. Mala anche i Galaxy di Ibrahimovic, sconfitti da Atlanta.

Sporting KC-Whitecaps 6-0

Montreal Impact-Los Angeles FC 3-5

Houston Dynamo-Toronto 5-1

New York RB-Chicago Fire 1-2

Orlando City-sJ Earthquakes 3-2

Columbus Crew-New England 2-2

Dallas-Philadelphia Union 2-0

Real Salt Lake-Colorado Rapids 3-0

LA Galaxy-Atlanta United 0-2

Seattle Sounders-Minnesota United 3-1

Portland Timbers-New York City 3-0

Eastern Conference

New York City 17

Atlanta United 16

Orlando City 13

New England 11

Columbus Crew 11

New York RB 9

Chicago Fire 7

Montreal Impact 6

DC United 5

Philadelphia Union 5

Toronto 3

Western Conference

Sporting KC 17

Los Angeles FC 12

Dallas 12

LA Galaxy 10

Real Salt Lake 10

Whitecaps 10

Houston Dynamo 8

Colorado Rapids 8

Portland Timbers 8

Minnesota United 6

SJ Earthquakes 5

Seattle Sounders 4