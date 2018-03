Capello, tre punti in tre gare. Poi il divorzio con lo Jiangsu

Terremoto nel mondo Suning, almeno per ciò che concerne il comparto sportivo. Walter Sabatini quest'oggi ha fatto sapere di voler rescindere in anticipo il suo contratto a causa delle tante limitazioni sul mercato imposte dalla società.

Poche ore prima, la notizia di una rescissione consensuale dello Jiangsu con Fabio Capello: alla base di questa separazione la falsa partenza della squadra cinese che ha conquistato solo tre punti in tre gare e ha incassato quattro gol nell'ultimo match contro il Chongqing Lifan.