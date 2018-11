Champions League africana, l'Esperance rimonta e si laurea campione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È l'Esperance Tunisi il nuovo campione d'Africa. Il club tunisino infatti nella finale di ritorno della Champions League africana ha ribaltato il risultato dell'andata – 3-1 per gli egiziani dell'Al Ahly – vincendo per 3-0 e portandosi così a casa l'ambito trofeo e la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo per club. Grande protagonista della gara è stato il centrocampista Saad Bguir autore di due gol, mentre la parola definitiva sul successo dei giallorossi l'ha messa all'86° l'attaccante Anice Badri. Per l'Esperance si tratta del terzo titolo nella propria storia che arriva a distanza di sette anni dall'ultimo.

Esperance Tunisi-Al Ahly (andata 1-3) 3-0 (45°, 54° Bguir, 86° Badri)

FULL TIME | Esperance - Al Ahly SC 3-0 #ESTASC pic.twitter.com/2Ydyqa4Uz0 — CAF (@CAF_Online) 9 novembre 2018

Petit cadeau souvenir et un avant-goût de l'après-match de demain soir ❤️🧡 Small souvenir gift and a taste of tomorrow night's post-game ❤️🧡 هدية تذكارية والأجواء المتوقعة لليلة الغد بعد المباراة pic.twitter.com/tP5PVyJuhw — Espérance de Tunis (@ESTuniscom) 9 novembre 2018

مبروووك 👋💪💪💪💪👏⁦❤️⁩💛🏆 pic.twitter.com/SsR3zREDWz — Espérance de Tunis (@ESTuniscom) 9 novembre 2018