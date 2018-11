© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Arriva una nuova stretta agli investimenti dei club della Chinese Super League da parte del governo cinese. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Xinhua i club saranno tenuti ad aderire a una nuova serie di regolamenti dalla prossima stagione. Fra questi un tetto salariale per gli ingaggi dei giocatori, così come una serie di restrizioni all'iniezione di denaro nei club a supporto di bonus legati alle commissioni per i trasferimenti dei calciatori.