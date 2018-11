Cile, il ct Rueda su Vidal: "Vorrei vederlo giocare sempre titolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct del Cile Reinaldo Rueda ha parlato di Arturo Vidal e del suo impiego al ribasso nel Barcellona: "La mancanza di minuti è preoccupante, vogliamo che tutti i nostri giocatori siano protagonisti e che giochino con continuità da titolari. Ci sono giocatori che attualmente non sono al top ma un modo per stimolarli è quello di chiamarli comunque in Nazionale per creare un rapporto permanente con la maglia della selezione".