Clamoroso in Russia: orso consegna palla all'arbitro e incita i tifosi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamoroso in Russia. Nel match di terza divisione tra Mashuk-KMV Pyatigorsk e Angusht il vero protagonista in campo è stato un orso ammaestrato. L'animale ha consegnato il pallone all'arbitro prima del fischio d'inizio per poi incitare i tifosi battendo a tempo le zampe. Un caso curioso, che non resterà però un unicum. Secondo quanto rivelato dalla dirigenza delle due squadre, si sarebbe trattato infatti di un esperimento in vista del prossimo Mondiale, quando l'orso dovrebbe presenziare alla partita inaugurale tra Russia e Arabia Saudita.

Questo il video con lo show dell'orso: