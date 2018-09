Una candidatura suggestiva per la panchina della Nazionale della Colombia. I Cafeteros, orfani di CT dopo l'addio di José Pekerman, hanno ricevuto una proposta indecente direttamente da Faustino Asprilla, storico ex bomber del Parma, che ha dichiarato ai microfoni di Caracol Television: "Se sono stato capace di giocare con la maglia della Nazionale, posso anche allenarla. Se mi dovessero chiamare, ci andrei immediatamente. Se con tutte le partite che ho giocato con la Colombia non ho capito come si possa guidare una selezione nazionale allora significherebbe che sono molto stupido".