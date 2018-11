Coppa d'Africa, i risultati: Algeria e Congo ko. Nigeria ok contro la Libia

© foto di Image Sport

Non poche le sorprese dei risultati delle qualificazioni di Coppa d'Africa giocate stasera: il Camerun viene fermato in casa del Malawi, mentre il Marocco dalle isole Comoros, che segnano anche due gol. Clamoroso ko dell'Algeria in Benin, mentre la Nigeria ha ragione della coraggiosa Libia in una gara giocata sul campo neutro di Tunisi. Grande equilibrio su tutti i campi comunque, nessuno è andato oltre le due reti di scarto. Ecco di seguito tutti i risultati:

Madagascar-Guinea Equatoriale 1-0

Comoros-Marocco 2-2

Malawi-Camerun 0-0

Burundi-Mali 1-1

Eswatini-Egitto 0-2

South Sudan-Gabon 0-1

Rwanda-Guinea 1-1

Seychelles-Sudafrica 0-0

Repubblica Centroafricana-Costa d'Avorio 0-0

Tanzania-Capo Verde 2-0

Benin-Algeria 1-0

Niger-Tunisia 1-2

Lesotho-Uganda 0-2

Gambia-Togo 0-1

Botswana-Burkina Faso 0-0

Mauritania-Angola 1-0

Namibia-Mozambico 1-0

Zimbabwe-RD Congo 1-1

Sudan-Senegal 0-1

Liberia-Congo 2-1

Libia-Nigeria 2-3