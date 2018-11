Ct Guinea: "Volevo Diawara, s'è voluto prima concentrare sul Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paul Put, ct della Guinea, è intervenuto attraverso le frequenze di Radio Marte per parlare di Amadou Diawara: "Da quando ho preso la squadra in mano l’ho sempre voluto, ma il giocatore prima si è voluto principalmente concentrare sul Napoli, ora ha trovato un giusto equilibrio. Le cose con gli azzurri stanno andando bene e la Coppa d’Africa si avvicina, finalmente il ragazzo raggiungerà la nostra Nazionale. La gestione di Amadou mi sembra corretto, è giusto che entri in gioco piano piano, gioca in una squadra fortissima e conosciuta in tutto il mondo, è giusto che faccia questo tipo di percorso. Ancelotti, poi, è un ottimo allenatore e lo fa entrare quando lo reputa giusto, il fatto inoltre che giochi con grandi giocatori non può che farlo crescere. Se può ripercorrere le orme del suo idolo Yaya Touré? Ci sono tutte le premesse, è giovane, deve ancora crescere in diversi aspetti ma la qualità di base e fisiche ci sono. Serviranno anche fortuna e continuità", le parole del ct che ha appena convocato il centrocampista del Napoli.