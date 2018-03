Dalian Yifang, Carrasco: "Proverò a conquistare il Mondiale dalla Cina"

© foto di Acero

Yannick Carrasco saluta l'Atletico Madrid e approda in Cina, tra le file del Dalian Yifang. Queste le sue parole dopo l'ufficialità dell'affare, riportate da Marca: "Il progetto sportivo mi ha convinto e ha motivato la mia decisione. Il campionato cinese è in piena espansione, le condizioni di lavoro sono eccellenti, le nuove infrastrutture sono moderne. Il mio approdo in Cina non significa che la mia ambizione di partecipare alla Coppa del Mondo sia svanita, farò il lavoro necessario per mostrare al ct del Belgio che sono pronto a partecipare ai Mondiali in Russia", ha detto.