Secondo ex ct Spagna l'ex re dello sprint 'è un terzino veloce'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - LONDRA, 12 SET - Usain Bolt dovrebbe giocare in difesa, come laterale esterno, per sfruttare al meglio la sua velocità. A consigliare al 32enne pluriolimpionico giamaicano il cambio di ruolo è Vincente del Bosque, ex Ct della Spagna campione del mondo. Bolt ha esordito nel calcio professionistico lo scorso agosto con la maglia dei Central Coast Mariners, squadra di A-League australiana. Entrato in campo negli ultimi 19', è stato schierato sull'ala sinistra. "Per quanto ho visto in tv, penso che possa trovare posto in una squadra che gioca in contropiede - il giudizio di del Bosque, in un'intervista al Canale Olimpico -. Avendo a disposizione ampi spazi, può essere un ottimo calciatore. Ma dovrebbe partire dalla difesa, coprire tutta la fascia, perchè così potrebbe davvero sfruttare al meglio la sua progressione".