Diouf vuole diventare presidente del Senegal: "Ispirato da Weah"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo George Weah, eletto presidente della Liberia lo scorso gennaio, adesso potrebbe essere il turno di El Hadji Diouf. L'ex attaccante senegalese - ora 37enne - con un trascorso di 12 anni in Inghilterra (ha vestito le maglie di Liverpool, Sunderland, Bolton, Blackburn, Rangers e Leeds), lo scorso anno aveva reso noto il desiderio di diventare un deputato in Senegal, ma adesso Diouf sembra pensare più in grande: vuole diventare presidente del Senegal. Ed è stato proprio lui stesso - riporta Fourfourtwo - ad ammettere di essere stato ispirato da Weah: "Per molti anni ho pensato al calcio ma adesso ho una nuova carriera da percorrere. Ho preso la decisione di fare politica perché ci sono persone che mi aspettano per cambiare le cose nel mio paese e sono pronto a farlo perché voglio essere il soldato dei giovani".