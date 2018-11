Domenica indimenticabile fra record e affetti. Goldoni nella storia dell'ETSU

Quella appena passata è stata una domenica che difficilmente potrà essere dimenticata da Eleonora Goldoni, attaccante classe '96 delle Lady Buccaneers (ladivisione di calcio femminile della East Tennessee State University). Con una doppietta nella sfida di campionato contro l'UNCG infatti, oltre a permettere alla squadra di vincere, la calciatrice azzurra ha scritto il proprio nome nel libro dei record del club raggiungendo Erin Ashton come migliore marcatrice in una stagione nella storia dell'ETSU con 35 segnature. Non solo perché Goldoni, che gioca e studia negli USA dal 2015, è salita a quota 79 gol complessivi diventando così la seconda marcatrice di sempre dietro Sarah Zadrazil, nazionale austriaca ora al Turbine Postdam in Germania, ferma a 101 reti (dal 2012 al 2015).

Una domenica da ricordare non solo per i gol, la vittoria e il record, ma sopratutto perché tutto ciò è accaduto davanti ai genitori che per la prima volta sono volati oltreoceano per assistere alla gara della figlia a cui l'attaccante ha dedicato i gol con una maglia celebrativa. Ora l'azzurra ha altre due gare di campionato, più i quarti di finale a cui la squadra è già qualificata, per migliorare ulteriormente il proprio score stagionale e scrivere il proprio nome nella storia sportiva dell'Università americana e magari guadagnare un posto fra le convocate dell'Italia, con cui ha già due presenze nelle qualificazioni mondiali, che la prossima estate faranno parte della spedizione in Francia per la Coppa del Mondo.