Dorados, Maradona si presenta: "Non sono venuto qui per vacanza"

Diego Armando Maradona è stato presentato come nuovo allenatore dei Dorados: "Sono nel miglior momento della mia vita. Voglio dare ai Dorados ciò che ho perduto quando sono stato ammalato per quattordici anni" in riferimento ai problemi con la droga. Il Pibe de Oro ha inoltre precisato: "Con i miei collaboratori non siamo venuti in vacanza. Siamo qui a dare una mano ai giocatori, ma abbiamo bisogno che la gente stia dalla nostra parte".