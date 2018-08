Egitto, contattato Thierry Henry per il dopo-Cuper in panchina

Sembrava a un passo dalla panchina dell'Aston Villa, ora per Thierry Henry spunta il ruolo di ct dell'Egitto. Come riporta il Sun, negli ultimi giorni gli agenti dell'ex calciatore francese avrebbero infatti incontrato alcuni rappresentanti della Federcalcio egiziana. Per il dopo-Cuper, dunque, entra in corsa anche Henry.