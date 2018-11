Egitto, Salah magia e preoccupazione: segna da corner, poi si fa male

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Salah è stato il protagonista assoluto di Egitto-Eswatini (conosciuto fino ad aprile come Swaziland), incontro valevole per il gruppo J delle qualificazioni alla Coppa d'Africa. I padroni di casa hanno vinto 4-1, segnando tutti i gol nel primo tempo: El-Mohamady, Warda, poi alla mezz'ora il timbro di Mahmoud "Trezeguet" Hassan. Dopo un paio di belle giocate, l'ultimo gol dell'Egitto è stato proprio quello dell'attaccante del Liverpool: calcio d'angolo da destra e pallone che si insacca sotto la traversa del portiere avversario grazie all'effetto dato dal sinistro del numero 10. Quasi allo scadere, però, il momento della paura per Salah: l'ex romanista ha accusato un dolore alla gamba ed è uscito dal campo, infilandosi nel tunnel degli spogliatoi. Non si conosce al momento la gravità dell'infortunio e verranno effettuati alcuni test medici per chiarire la situazione.