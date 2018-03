ESCLUSIVA TMW - Ag.Mancosu: “Resta al Montreal, c’erano Parma e Venezia”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Da domani Matteo Mancosu sarà di nuovo a disposizione del Montreal Impact per il ritiro, oggi gli italiani sono soltanto lui e Donadel”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante del Montreal Impact, Matteo Mancosu, l’avvocato Valentino Nerbini.

Quindi Mancosu e il Montreal Impact ripartono insieme.

“Si. Sebbene il Bologna abbia acceso un po’ di polveri, al giocatore non sono giunte offerte irrinunciabili. Così è stato valutato che abbiamo un contratto fino a dicembre 2018 e quindi non abbiamo preso in considerazione le ipotesi italiane. Non per snobbare gli apprezzamenti che sono arrivati, ma se uno va in America non può tornare all’improvviso...”.

C’erano Venezia e Parma su tutti?

“Diciamo che sono quelle che fatto capolino su Bologna oltreché su di me. Poi ci sono state anche altre telefonate in amicizia. C’è stato un attimo in cui abbiamo pensato di pianificare di nuovo qualcosa. Ma ora ripartiamo insieme al Montreal Impact, con rinnovato entusiasmo”.